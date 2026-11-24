В Северо-Енисейском задержали пятерых за нападение на директора. Они вымогали у руководителя предпрития более 100 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на генерального директора транспортной компании — инцидент произошёл на территории предприятия.

Выяснилось, что 19 ноября пятеро мужчин 1990, 1995, 1996, 2001 и 2003 годов рождения приехали на базу компании, прихватив предметы, похожие на оружие. Угрожая насилием и расправой, они потребовали от руководителя 110 млн рублей.

Всех пятерых задержали сотрудники полиции. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). С места происшествия изъяли семь предметов, напоминающих оружие, и комплект боеприпасов — их передали на экспертизу.

Фигуранты заключены под стражу.

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