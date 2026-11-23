В Красноярском крае выявили два крупных месторождения полезных ископаемых. В них нашли золото, серебро, медь, никель, платиновые металлы и другое сырьё. Об открытиях 2026 года сообщили в Минприроды России.

Наиболее богатым оказалось месторождение Дальнее. Геологи оценивают его запасы в 250 тыс. тонн меди, почти 170 тыс. тонн никеля, более 8 тыс. тонн кобальта и 242 тонны платиноидов. Помимо этого, там обнаружены 9,5 тонны золота и почти 67 тонн серебра.

На Рассохинском месторождении нашли свыше 145 тыс. тонн цинка, более 36 тыс. тонн свинца, а также серебро и кадмий.

«В 2027 году открытия продолжатся. Государство для этого ведёт масштабную подготовительную работу», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По его словам, только в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас работы идут на 37 перспективных участках.

Ранее мы сообщали, что каменоломня «Крутой Лог» под Красноярском стала объектом наследия.