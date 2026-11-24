На севере Красноярского края произошла чрезвычайная ситуация — бульдозер провалился под лёд на озере вблизи Дудинки. В кабине мог находиться человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, инцидент произошёл на Таймыр. Сейчас на месте работают специалисты, поиски продолжаются.

Спасатели подчёркивают, что из‑за аномально тёплой погоды ледовый покров на водоёмах региона формируется с отставанием от нормы — лёд пока недостаточно прочный для тяжёлой техники.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае обустраивают 31 зимник общей длиной 2400 км.