Бывшего главу администрации посёлка Берёзовка Красноярского края Сергея Суслова приговорили к 12 годам лишения свободы. Берёзовский районный суд признал его виновным в пяти преступлениях, связанных с превышением должностных полномочий. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Как установил суд, Суслов незаконно распорядился пятью земельными участками: продал их по льготной цене, составлявшей 15% от кадастровой стоимости, и без проведения аукционов.

В результате бюджету администрации Берёзовки был причинён ущерб в размере 18 млн 214 тыс. 898 рублей 50 копеек. Ещё 696 тыс. 809 рублей 50 копеек потеряла администрация Сосновоборского муниципального округа, которая стала правопреемником администрации Берёзовского района. Общая сумма ущерба превысила 18,9 млн рублей.

Суд назначил Суслову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение трёх лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных и административно-хозяйственных функций.

Это уже четвёртый приговор в отношении бывшего главы по делам об аналогичных преступлениях. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В марте 2025 года мы сообщали, что Сергея Суслова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за махинации с землёй. По данным прокуратуры, в период с 2015 по 2020 год он перевёл 16 земельных участков общей площадью 250 тыс. квадратных метров из производственных и водоохранных зон в сельскохозяйственные, а затем продал их без торгов. Тогда ущерб оценили в 67 млн рублей.