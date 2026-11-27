В Хакасии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребёнок. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия случилась вечером 27 ноября 2026 года на 53‑м километре трассы Абакан — Саяногорск, неподалёку от поворота к деревне Новомихайловка. По версии следствия, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

Ценой аварии стали жизни двух женщин‑пассажирок и ребёнка, находившихся в машине, которая и выехала на встречную полосу. Сам водитель и ещё один пассажир этой машины отделались без травм. Двух женщин из встречного транспорта госпитализировали — врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Водитель‑виновник задержан. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее мы сообщали, что пять человек погибли в ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае.