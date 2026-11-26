В Барнауле завершено расследование громкой серии краж: перед судом предстанет семейное трио, которое обчищало магазины одежды и супермаркеты. Об этом сообщает tolknews.ru.

Речь идёт о 41‑летней женщине, её 44‑летнем сожителе и их 23‑летней дочери. Общий ущерб от их действий превысил 200 тысяч рублей.

Схема сработанных преступлений была отточена. Сообщники заходили в торговые павильоны как обычные покупатели, делали примерку, а затем прятали выбранные вещи в заранее подготовленные сумки, изнутри обшитые фольгой. Такие «бустер‑бэги» глушат сигнал антикражных рамок и позволяют спокойно миновать кассу без оплаты.

Не обошли вниманием и продуктовые магазины. Как отмечают в полиции, записи камер видеонаблюдения показали, что сожители и девушка набирали в супермаркетах полные тележки еды, а затем в так называемых слепых зонах, вне поля зрения видеокамер, перекладывали товары в те же сумки. Награбленное семья либо оставляла себе, либо сбывала знакомым.

Задержание провели весной этого года: сотрудники уголовного розыска краевого ГУ МВД при поддержке бойцов Росгвардии «накрыли» троицу. При обыске по местам жительства удалось обнаружить часть похищенного — на некоторых вещах ещё сохранились заводские бирки и ценники.

Правоохранители связали с этой семьёй девять эпизодов краж. Выяснилось также, что младшая из фигурантов уже получала наказание за хищение детского питания.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Обвинительное заключение утверждено прокурором, и материалы переданы в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.