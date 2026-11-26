В Красноярске завершились прения сторон по громкому уголовному делу о картельном сговоре — первом в истории края. Государственное обвинение представляет прокурор региона Роман Тютюник. Перед судом отвечает бывший глава муниципального предприятия «САТП», которому вменяют ограничение конкуренции с использованием служебного положения. Вину подсудимый не признаёт.

Согласно материалам дела, руководители «САТП» и фирмы «ПромСтрой» заранее договорились ликвидировать конкуренцию на торгах по ремонту дорог в Красноярске. Муниципальное предприятие подало заявки на два аукциона, а его соперник с рынка добровольно отказался от борьбы. Итог: оба контракта достались «САТП» по максимальной стартовой цене.

На этом сговор не ограничился. Спустя всего 12 дней предприятие передало «ПромСтрою» весь объём работ в качестве субподряда, оставив себе символические 0,5% за роль генерального подрядчика. По сути, участники схемы заранее разделили роли: один получил контракты без ценовой борьбы, второй — всю фактическую работу. Совокупный доход от картельного соглашения превысил 1 млрд рублей.

В прениях прокурор края потребовал признать подсудимого виновным по пунктам «а», «в» части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции путём заключения картельного соглашения с использованием служебного положения и извлечением дохода в особо крупном размере).

Обвинение настаивает на наказании в виде четырёх лет лишения свободы со штрафом в 950 тысяч рублей. Также запрошены: запрет на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с заключением муниципальных контрактов, и сохранение ареста на автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом до полной выплаты штрафа.

Первое уголовное дело о картеле в регионе приближается к финалу: суду осталось оценить доказательства, аргументы сторон и вынести приговор. Прения защиты назначены на 16 декабря 2026 года.

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