Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, возбужденного по статье «Убийство». Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, в разговоре с корреспондентом krsk.aif.ru подтвердил, что проходил проверку на полиграфе, и предположил, что его могут вызвать на повторный допрос.

«Повторно меня пока не допрашивали. Со следователем я общался уже давно. На полиграфе меня проверяли», — сообщил Баталов.

Молодой человек отметил, что ему нечего добавить к своим предыдущим показаниям, однако его удивляют новые детали, которые вскрываются в ходе следствия. В частности, его смутило ночное видео, на котором отчим Сергей и мать едут на автомобиле не в сторону базы после бани, а в противоположном направлении.

«Если честно, я сначала думал, что это фейк. Кадры ведь легко отзеркалить. Но, возможно, они действительно просто случайно туда повернули, а на обратное движение камера не среагировала», — объяснил Данил.

Баталов продолжает настаивать на версии, что его родители и пятилетняя сестра живы. Ранее он не исключал, что семья могла скрыться через Монголию или Казахстан, однако сейчас признает, что у отчима было много тайн.

«От чего им прятаться, я не ведаю. Очень бы хотел это понять. Но я точно осознал, что отца своего совсем не знал... Мама моя далеко бы не пошла, тем более, если бы испортилась погода», — добавил он.

По данным aif.ru, в ближайшее время следственная группа планирует повторно допросить ключевых свидетелей. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что вопросы будут заданы директору турбазы «Геосфера», ее сотрудникам и самому Данилу Баталову.

«Им зададут уточняющие вопросы, которые появились у следствия. И всем тем, кто уже ранее хоть как-то фигуровал в деле», — отметил эксперт. При этом сам Игнатов склоняется к версии, что Усольцевы где-то скрываются.

Официально Следком исключил версию побега за границу еще в начале расследования. Приоритетными остаются версии несчастного случая и криминала. Делом занимается отдел по раскрытию особо важных преступлений.

Напомним, Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. По данным следствия, автомобиль семьи зафиксировала камера на участке директора базы «Геосфера» — машина направилась в сторону туристических троп. Позже выходящими из автомобиля их видела местная жительница, по словам которой, Усольцевы были очень легко одеты.