В Татышев‑парке установили эффектную новогоднюю фигуру — трёхметрового светящегося суслика. Арт‑объект разместили в восточной части острова — в шаговой доступности от главной городской ёлки. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Как следует из данных сайта госзакупок, к праздникам в городе должны появиться сразу две крупные световые фигуры сусликов.

Согласно техническим требованиям, габариты каждой конструкции внушительные: высота — не менее 3,2 метра, ширина — 2,7 метра, глубина — от 1,4 метра. Скульптуры спроектированы как разборные: основу составляет прочный каркас из металлических труб, а нарядный вид им придают светодиодные гирлянды. Инженеры также предусмотрели надёжную защиту конструкций от порывистого ветра.

Праздничное оформление появилось и в другой части города: на Ярыгинской набережной гостей встречают масштабные световые скульптуры — огромный самовар и композиция с обнимающимися медведями.