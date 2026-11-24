Водитель погиб в столкновении Nissan и BMW на улице Калинина в Красноярске. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

По предварительным данным, ночью у дома № 77/1 на улице Калинина столкнулись Nissan и BMW. За рулём Nissan находился 32-летний мужчина, автомобилем BMW управлял 23-летний водитель.

В результате ДТП от полученных травм водитель Nissan скончался на месте ещё до прибытия скорой помощи. Двое пассажиров Nissan и пассажир BMW были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что один человек пострадал в массовом ДТП в Красноярском крае.