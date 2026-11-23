Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый в крупной взятке, расторг брак с третьей супругой. Это выяснилось на прениях по уголовному делу в Центральном районном суде.

Адвокаты Логинова просят не изымать часть имущества, записанного на экс-жену: квартиру на улице Ладо Кецховели, Range Rover и другие активы. Также защита оспаривает наказание, которое ранее запросил прокурор края.

Аргументы защиты — ухудшение здоровья подзащитного: по их словам, в СИЗО Логинову стало хуже. Помимо этого, адвокаты просят учесть, что у бывшего чиновника двое несовершеннолетних детей, а также его участие в боевых действиях в Афганистане.

В ходе заседания экс-мэр заявил, что предлагал подрядчикам отчислять 10% от контрактов, но якобы по указанию Сергея Ерёмина, возглавлявшего тогда краевой центр. По словам Логинова, деньги требовались на благоустройство города к Универсиаде. Сам Ерёмин в суде не присутствовал.

Защита настаивает на наказании без лишения свободы. Приговор по делу вынесут 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что прокурор раскрыл детали преступной схемы экс-мэра Красноярска.