Из-за неблагоприятных погодных условий и гололёда ограничили движение пассажирского транспорта на автодорогах Дзержинско-Тасеевского и Курагинского округов в Красноярском крае. Об этом сообщает КРУДОР.

В Дзержинско-Тасеевском МО ограничения введены на дорогах «Канск — Тасеево — Устье», «Бакчет — Фаначет», «Тасеево — Верхний Канарай», «Лужки — Вахрушево», «Кочки — Ялай», а также на подъездах к Весёлому, Троицку, Бакчету, Мурме, Бартанасу, Данилкам и Струково, дорогах «Ялай — Предивинск», «Сухово — Бурмакино», «Тасеево — Подсопка».

В Курагинском МО ограничения действуют на всех автомобильных дорогах.

Напомним, информацию о ситуации на региональной дорожной сети края можно узнать на сайте или по телефону диспетчерского центра: 8 (391) 222-42-00.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае из-за гололёда ограничили движение по трассе Р-257.