Из-за ухудшения дорожных и погодных условий в Красноярском крае временно ограничили движение грузового и пассажирского транспорта — ограничения будут действовать до устранения причин, способствующих ДТП.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в Балахтинско-Новосёловском муниципальном округе ограничение ввели на участке с 173 по 257 км автодороги Р-257 «Енисей».

В Абанском муниципальном округе ограничения коснулись двух дорог: «Канск — Абан — Богучаны» (участок с 35+180 м по 183+805 м, протяжённость — 148 км 625 м) и «Абан — Почёт» (участок с 2+000 м по 72+000 м, протяжённость — 70 км).

Для других категорий транспорта движение не ограничено.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске на Тотмина и Высотной затор: дорогу затопило из-за потепления.