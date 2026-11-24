Утром на улицах Тотмина и Высотной в Красноярске утром 24 ноября затруднилось движение — проезжую часть залило водой. Причиной стали резкое потепление, таяние снега и утренний дождь.

Как рассказали в управлении дорог, вода скопилась в низине в районе Circus, образовав большую лужу. Местами её уровень поднимался почти до капота легковых машин, поэтому водителям приходится сбавлять скорость — отсюда и затор.

На месте уже работает водооткачивающая техника: специалисты приступили к откачке воды.

По информации «Яндекс Карт», затор сохраняется на Высотной в сторону кольца на Калинина, а также на примыкающей к кольцу улице Попова.

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