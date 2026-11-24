17 и 18 ноября в медицинском центре РУСАЛа 112 сотрудников компании приняли участие в корпоративном Дне донора и вместе сдали 50,4 литра крови. Для одних это была первая донация, для других — уже привычная часть жизни.

Акцию организовал Центр социальных программ РУСАЛа в рамках программы «Помогать просто». В течение двух дней сотрудники могли сдать кровь, а 17 ноября — еще и вступить в регистр доноров костного мозга.

Менеджер отдела охраны труда КрАЗа Андрей Пасынков участвует в таких акциях регулярно и старается не пропускать Дни донора, которые проходят на территории предприятия.

«Людям помощь нужна каждый день, и если есть возможность помочь, почему бы этого не сделать. В этот раз я еще сдал кровь для вступления в регистр доноров костного мозга. Я донор уже не первый год, поэтому знаю, что процедура безопасная и все организовано спокойно. Врачи рядом, все объясняют. После сдачи крови дают освобождение от работы, хотя сам я пользуюсь им только при необходимости», — рассказал Андрей.

Для специалиста дирекции по персоналу КрАЗа Александры Агальцевой донорство тоже давно перестало быть чем-то необычным.

«Я сдаю кровь регулярно, поэтому для меня это уже привычка, а не подвиг. Такие акции удобны тем, что все проходит организованно, рядом с работой, без лишней суеты. Донорская кровь нужна постоянно, и мне важно понимать, что такая помощь вполне конкретная: ты тратишь немного своего времени, а кому-то это действительно может помочь», — говорит Александра.

Она признается, что сомнения перед первой донацией — обычная история. Кто-то боится иглы, кто-то уверен, что это займет слишком много времени. Но все начинается с простого медицинского осмотра: врач оценивает состояние человека и уже после этого решает, можно ли ему сдавать кровь.

Для многих сотрудников корпоративный День донора стал возможностью сделать то, что обычно откладываешь на потом. Кто-то пришел из любопытства, кто-то продолжил многолетнюю привычку, а кто-то сделал еще один шаг и вступил в регистр доноров костного мозга.

Именно из таких личных решений и складываются 50,4 литра крови, которые теперь могут понадобиться тем, кому помощь нужна уже сегодня.