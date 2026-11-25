Арбитражный суд Красноярского края получил исковое заявление от АО «Альфа‑банк», который намерен обанкротить ООО «Сибирская лесопромышленная компания» — предприятие из Кодинска, входящее в ГК «Ангара лес». Долг лесозаготовителя перед банком достиг 363 млн рублей. Документ поступил в суд 20 ноября, однако к производству его пока не приняли.

Это не первые финансовые проблемы компании. Ранее она накопила свыше 3 млн рублей недоимки по обязательным платежам перед налоговой службой, за что ФССП начислил исполнительский сбор — 368,69 тыс. рублей. В процессе судебных споров должнику удалось добиться снижения санкции примерно на четверть — до 276,52 тыс. рублей.

Отвечая на претензии, предприятие перечислило причины кризиса: неблагоприятная экономическая конъюнктура, полный запрет Евросоюза на ввоз и транзит российской древесины, указ губернатора Красноярского края от марта 2025 года, ограничивший привлечение иностранных работников, а также сбои в поставках и непрерывное удорожание ГСМ.

В суде компания подчеркнула свою социальную значимость: «Сибирская лесопромышленная компания» — часть ГК «Ангара лес», основного градообразующего работодателя Кодинска, где занята большая часть трудоспособных мужчин города. Кроме того, предприятие снабжает топливом муниципальные котельные, то есть фактически держит на себе тепло- и водоснабжение всего Кежемского района.

По информации с официального сайта группы, в Кодинске реализуется приоритетный инвестиционный проект по созданию и модернизации лесоперерабатывающих мощностей. Ещё в 2017 году минлесхоз края сообщал, что речь идёт о производстве 105 тыс. кубометров пиломатериалов в год с вложениями порядка 352 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае двух руководителей осудили за контрабанду леса в Китай.