Красноярский краевой суд уменьшил срок содержания под стражей предпринимателя Евгения Генералова, которого обвиняют в мошенничестве: вместо шести месяцев заключения он пробудет в СИЗО три. Срок ареста продлён до 26 января 2027 года, а не до 26 апреля. Информацию подтвердили в объединённой пресс‑службе судов края.

Генералова вернули под стражу 27 октября.

Напомним, что более года бизнесмен находился под подпиской о невыезде и не должен был покидать Красноярск. Однако, как установил суд, он не раз выезжал за город и пытался влиять на свидетелей по своему уголовному делу.

Защита оспорила эту меру пресечения. Адвокаты заявили, что их подзащитный подписку не нарушал, и ходатайствовали о сокращении срока ареста. Краевой суд поддержал просьбу лишь частично: срок уменьшили, но в остальной части жалобу отклонили.

Само дело тянется с осени 2023 года, когда Генералова задержали вместе с двумя вероятными подельниками. По материалам следствия, он продавал дома и земельные участки в микрорайоне Нанжуль‑Солнечный, формально оставаясь их собственником по документам. После получения полной суммы продавец отрицал факт сделки и требовал от покупателей либо доплатить, либо покинуть жильё. От его действий пострадали как минимум три человека, чей совокупный ущерб превысил 40 миллионов рублей.

Помимо мошенничества, обвинение включает вымогательство и самоуправство: женщине из микрорайона, по версии следствия, Генералов требовал 75 тысяч рублей за проезд к её дому и пользование коммуникациями. У всех фигурантов дела арестовали 461 участок общей стоимостью более 216 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что красноярскому бизнесмену Антону Егорову оставили прежний срок.