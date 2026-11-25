Единственный пёс Агафьи Лыковой убежал в тайгу и не вернулся. Для 81-летней женщины, проживающей в глуши, куда регулярно забредают хищники, потеря верного защитника стала причиной для серьезных опасений. Об этом krsk.aif.ru рассказал духовник отшельницы, иерей Игорь Мыльников.

«Ушла по насту и исчезла. Тайга есть тайга, это её закон. Когда-то у неё была собачка Белоснежка — так ту медведь утащил. Сейчас медведя поблизости пока не видно, может, уже залёг в берлогу, дай бог», — сообщил отец Игорь.

Как пояснил священнослужитель, на таёжном участке содержат обычных беспородных животных. От них не ждут уникальных навыков или агрессии — в суровых условиях дикой природы четвероногие выполняют функцию своеобразной сигнализации. Основная задача питомца заключается в том, чтобы услышать приближение хищного зверя и громким лаем предупредить владелицу об угрозе.

Также иерей Игорь Мыльников рассказал, почему таёжной отшельнице Агафье Лыковой не нужно обычное одеяло.