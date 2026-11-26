В Дудинке начались демонтажные работы на площадке исторического речного вокзала. Собственник здания — АО «Енисейское речное пароходство» — официально уведомил городскую администрацию о сносе, сообщает глава Таймыра Алексей Членов.

Постройка 1949 года десятилетиями не выполняла свою первоначальную функцию. Пассажирские причалы давно отнесены далеко от вокзала: туристы добираются до теплоходов автотранспортом и сразу поднимаются на борт, а перед фасадом здания развёрнут грузовой район порта.

Кроме того, вокзал располагался на открытом берегу и постоянно подвергался ветровым нагрузкам — в 2011 году шквал полностью разрушил его «кормовую часть». Парадное крыльцо с лестницей со стороны берегового склона также были утрачены: во время паводков они попадали в зону подтопления и страдали от ледохода. Со стороны города проход к зданию перекрывает напорный коллектор канализационной насосной станции.

Обследования зафиксировали критические повреждения: каркас отклонился от вертикали на 120 мм, северная стена — на 160 мм, фундамент дал неравномерную осадку до 400 мм, деревянные цокольные балки и сваи прогнили. Находиться внутри небезопасно. Специалисты отметили, что вернуть подлинные конструкции можно было бы лишь полностью пересобрав здание с заменой материалов — а это лишило бы памятник аутентичности.

В 2020 году провели мерзлотно‑техническое исследование: участок отнесён к самой сложной, III категории инженерно‑геологических условий. В 2024‑м государственная историко‑культурная экспертиза признала обоснованным исключение объекта из реестра охраняемых памятников. Все согласования со Службой по охране объектов культурного наследия края и Минкультуры РФ получены, общественные обсуждения завершились без замечаний.

Память о знаменитом здании — творении архитектора Геворга Кочара, задуманном в форме белого теплохода, — решено сохранить. Подлинные элементы декора: балясины, двери и другие детали — передадут в Таймырский краеведческий музей. Там готовят экспозицию с макетом и 3D‑моделью вокзала, архивными фотографиями и историей его создания. На месте постройки появится городская смотровая площадка с историческими материалами об объекте и видом на Енисей.

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