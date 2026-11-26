Центральный районный суд Красноярска перенёс слушание по уголовному делу бывшего главы города Владислава Логинова. Заседание, запланированное на 27 ноября, теперь пройдёт в понедельник, 30 ноября, сообщает «Город Прима».

По данным следствия, в период с 2018 по 2024 год экс‑мэр получал незаконные вознаграждения за содействие подконтрольным компаниям в выигрыше тендеров на ремонт дорог.

Взятки, как утверждает обвинение, передавались не только деньгами, но и в виде услуг — в частности, речь идёт о строительстве бани. Прокуратура требует назначить Логинову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также конфисковать его имущество.

Владислав Логинов частично признал вину — он подтвердил факт получения взятки в размере 150 миллионов рублей, но отверг остальные три эпизода обвинения. В ходе предыдущих заседаний сторона защиты выдвигала аргумент о том, что ряд решений по объектам, возводившимся к Универсиаде, принимался по распоряжению предыдущего мэра Сергея Ерёмина.

Также известно, что Логинов заявлял ходатайство об отправке в зону проведения специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что бывший мэр Красноярска Владислав Логинов развёлся с третьей женой.