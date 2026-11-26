В Красноярском крае обновили цифровой сервис «Социальный кодекс» — теперь это полноценный инструмент, который помогает жителям быстро находить положенные меры поддержки. В базе собрано порядка 2 000 льгот и выплат, причём перечень регулярно актуализируют и дополняют.

Как рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края, главная особенность сервиса — удобная навигация по жизненным ситуациям. Пользователь может выбрать сценарий — от появления ребёнка в семье до необходимости ухода за пожилыми родственниками — и сразу увидеть релевантные меры помощи.

Отдельно структурированы блоки для многодетных семей, а также для участников специальной военной операции и их родных. Встроенная система фильтров учитывает индивидуальные обстоятельства: после авторизации платформа автоматически формирует подборку льгот, на которые человек может претендовать.

Кроме того, для каждой меры детально прописаны условия предоставления, список необходимых документов и контакты профильных организаций. Оформить заявку можно онлайн — через портал Госуслуг. Воспользоваться сервисом можно и со смартфона.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, раньше семьям приходилось самостоятельно искать информацию на сайтах множества ведомств — теперь весь массив данных собран в одном месте. За год к сервису обратились свыше 500 000 жителей региона.

Проект стартовал по инициативе прокуратуры края. В 2024 году губернатор Михаил Котюков в тестовом формате продемонстрировал возможности платформы министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Осенью 2025 года сервис полноценно запустили на портале «Единая карта жителя Красноярского края», а позднее перенесли на площадку kray24.ru.

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