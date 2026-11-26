Суд в Красноярске рассмотрел дело о масштабных незаконных валютных операциях: директор местной компании признан виновным в выводе за рубеж более 194 миллионов рублей под видом внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, предприниматель воспользовался ситуацией, сложившейся из‑за ограничений на ввоз отдельных категорий товаров. Он организовал поставки из Китая — в перечень входили упаковочные материалы Tetra Pak, комплектующие для оборудования и компрессорные узлы. Чтобы провести денежные переводы, бизнесмен подготовил пакет поддельных документов: сфабриковал внешнеэкономические контракты и платёжные бумаги, а затем представил их в банк, выполнявший функции агента валютного контроля.

В подложной документации содержались заведомо недостоверные данные — в них искажались основания и цели валютных переводов. Благодаря этим фиктивным сведениям средства в иностранной валюте были перечислены на счета иностранных контрагентов. Ввезённую продукцию коммерсант реализовывал на российском рынке, извлекая прибыль от перепродажи.

Противоправную схему выявили правоохранители, после чего в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ "Незаконные валютные операции".

С учётом позиции прокуратуры суд назначил наказание: 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Дополнительно фигурант обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Имущество, эквивалентное сумме незаконно выведенных средств, подлежит конфискации.

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