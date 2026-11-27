Смертельное ДТП произошло утром 27 ноябяря на трассе «Сибирь»: автобус столкнулся с двумя фурами. В результате аварии погибли четыре человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Крупная авария с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей случилась на 1080‑м километре федеральной трассы Р‑255 «Сибирь» в Иланско‑Нижнеингашском округе. По предварительным данным, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланский, врезался в грузовики.

В результате столкновения погибли четыре человека, ещё восемь пострадавших доставлены в больницу — их состояние варьируется от средней тяжести до тяжёлого. Окончательные данные о числе пострадавших уточняются.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и органов внутренних дел: специалисты фиксируют обстоятельства ДТП, проводят замеры и опрашивают свидетелей. Устанавливаются все детали происшествия.

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