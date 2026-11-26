Власти Красноярского края направляют дополнительное финансирование и закупают новую спецтехнику для устранения перебоев с вывозом мусора. О причинах сбоев рассказал губернатор региона Михаил Котюков во время прямой линии.

«Почему случилась проблема в Красноярске? В руках одного оператора оказалось много контрактов, они не рассчитали свои силы и свой транспорт. Вынуждены искать оперативные решения — за счет краевого бюджета помогаем муниципалитетам. Региональный оператор должен вывозить мусор с площадок, но он не может собирать мусор, который не лежит в контейнерах — это задача УК. Сегодня площадки профинансированы, некоторые ещё не достроены — это безобразие», — ответил глава региона.

Также он поставил задачу местным главам завершить обустройство площадок до конца года.

В ближайшее время в край поступят 30 новых машин для вывоза отходов. В планах властей — оснастить каждую площадку камерами видеонаблюдения и усовершенствовать систему контроля за передвижением спецтехники. Одновременно в промышленной зоне Красноярска завершилось проектирование и начались работы по созданию комплексов по переработке отходов.

Губернатор поблагодарил городские службы за помощь в ликвидации скоплений мусора. Он добавил, что периодически лично объезжает проблемные кварталы и фиксирует локальные улучшения, однако вопрос по-прежнему остается на его постоянном контроле.

Напомним, ранее мы разбирались, кто должен убирать завалы, почему тарифы растут, а чистоты не прибавляется, и почему мусоровозы не справляются с нагрузкой — в материале krsk.aif.ru.