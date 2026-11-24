В Минусинском округе произошла авария со смертельным исходом — на 27‑м километре автодороги «Минусинск — Новоселово» погибла женщина‑водитель. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа.

По предварительной версии, 54‑летняя автомобилистка, управлявшая машиной марки Toyota, не справилась с управлением. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу, совершило наезд на мостовое ограждение, а затем столкнулось со спецтранспортом категории «С».

Женщина скончалась на месте — до прибытия бригады скорой помощи. Водитель специализированного автомобиля не получил травм.

Специалисты детально изучают место аварии: фиксируют следы, собирают показания и анализируют возможные факторы, которые могли привести к трагедии.

Ранее мы сообщали, что выезд на встречку привёл к смертельному ДТП под Емельяново.