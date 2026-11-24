В Емельяновском округе произошло серьёзное ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

По предварительной информации, авария случилась на 15‑м километре трассы «Сухобузимское — Навальское — Берег Таскино». Водитель Toyota, 74‑летний мужчина, при движении выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. За рулём второй машины находился 57‑летний водитель.

В результате аварии погиб водитель автомобля Toyota — он скончался прямо на месте ДТП. В больницу доставлены три человека: водитель Honda, его пассажирка 61 года, а также 57‑летняя пассажирка Toyota.

Сейчас участок дороги открыт для движения — никаких помех для проезда нет. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что один погиб, трое пострадали в ночном ДТП на Калинина в Красноярске.