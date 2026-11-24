С начала года в лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 59 образцов мороженого местного производства. В выборку вошли пломбир, эскимо с разными вкусами и добавками, а также мороженое в вафельных стаканчиках.

По данным учреждения, все партии соответствуют установленным нормативам качества и безопасности. Специалисты провели комплексный анализ: оценили вкус, запах, консистенцию и внешний вид, а также измерили кислотность и массовую долю сахарозы, жира, сухого обезжиренного молочного остатка и сухих веществ.

Помимо этого, продукцию проверили на микробиологические, токсикологические и радиологические показатели — искали микроорганизмы и вредные вещества.

Заведующая лабораторией Татьяна Насыпова отметила, что красноярское мороженое востребовано практически круглый год: его поставляют в соседние регионы и за границу. Только в 2026 году в Монголию отправили 10,3 тонны лакомства.

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