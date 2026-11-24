В Красноярском крае зафиксированы перебои в обеспечении препаратами за счет бюджета. Об этом сообщил депутат регионального парламента Илья Зайцев.

По словам народного избранника, в течение последних 48 часов автоматизированный центр обработки данных функционирует нестабильно. Причиной стал запуск новых программных модулей, инициированный местным министерством здравоохранения. В результате этих работ оформление льготных назначений и получение препаратов в аптеках затягиваются сверх привычных сроков.

Зайцев подчеркнул, что текущий апгрейд направлен на повышение надежности и производительности цифровой платформы. Сам депутат держит ситуацию на личном контроле, находясь в постоянном контакте с региональным Минздравом, и рассчитывает на оперативную ликвидацию неполадок.

«Призываю земляков проявить солидарность и выдержку по отношению к докторам, медсестрам и провизорам. Специалистам сейчас тоже приходится нелегко. Они делают все возможное для помощи людям, хотя возникшие технические неполадки находятся вне зоны их ответственности», — обратился к населению депутат.

О полном возобновлении нормального режима работы системы здравоохранения парламентарий пообещал проинформировать жителей дополнительно.

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