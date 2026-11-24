39-летний предприниматель из Канска организовал поставки нелегального товара, но попал в поле зрения полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

С августа по ноябрь 2025 года мужчина закупал никотинсодержащую продукцию: из дома через WhatsApp договаривался с поставщиками, оплачивал безналично через онлайн-банк, а посылки приходили в пункты выдачи в Канске.

Товар он хранил в своих торговых точках на улицах Московской и 40 лет Октября. Жидкости и одноразовые электронные системы доставки никотина стояли на витринах без маркировки, поэтому акцизы в бюджет с них не поступали.

В конце ноября 2025 года полицейские провели проверку и изъяли из оборота 1021 упаковку продукции. Среди обнаруженного были десятки брендов — от одноразок до флаконов с жидкостями. Стоимость изъятого превысила 1,9 млн рублей.

С учётом позиции гособвинителя суд признал предпринимателя виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной никотинсодержащей продукции в особо крупном размере. Ему назначен штраф 500 тыс. рублей.

Помимо этого, в доход государства конфискован iPhone 15, через который мужчина заказывал нелегальный товар.

Ранее мы сообщали, что под Красноярском пятеро пришли к директору компании с требованием 110 млн рублей.