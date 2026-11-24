Власти Красноярска готовят проектную документацию для создания нового крупного некрополя. Объект разместится в границах Советского района, на территории северо-восточного промышленного узла. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

По словам градоначальника, острая нехватка участков для погребений — один из самых частых запросов, с которым горожане обращаются на личных встречах. Для решения этой проблемы в течение года велась подготовка нормативной базы.

Под мемориальный комплекс уже выделен земельный участок площадью около 80 гектаров, расположенный в глубине территории между улицей Кразовской и федеральной автодорогой. Итоговые границы территории будут скорректированы в процессе проектирования.

В планах на ближайшее время — разработка проектно-сметной документации. Согласно техническому заданию, на территории в обязательном порядке должны появиться:

здание крематория и стены для хранения урн (колумбарии);

административный блок, парковки и ограждение;

система видеонаблюдения, освещение и площадки для сбора отходов;

благоустроенные сектора для будущих захоронений.

Отдельное внимание проектировщики уделят логистике: будут сформированы удобные подъезды как из городской черты, так и с федеральной трассы. Завершить подготовку документов рассчитывают к середине следующего года, после чего на площадке стартуют строительные работы.

Ранее мы сообщали, что суд запретил строительство крематория у кладбища Бадалык в Красноярске.