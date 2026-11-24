В Таймырском округе развернулась поисково‑спасательная операция: под лёд водоёма провалился бульдозер, судьба водителя остаётся неизвестной. Подробности инцидента сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, днём в дежурную часть поступило сообщение от представителей подрядной организации. Работники компании рассказали, что один из их сотрудников отправился на бульдозере к месту работ — и с тех пор не выходил на связь.

На место незамедлительно выехала следственно‑оперативная группа. Прибыв на водоём, правоохранители зафиксировали разлом ледяного покрова. Для обследования дна специалисты задействовали специальное оборудование — в результате удалось обнаружить технику, которая, предположительно, принадлежит предприятию.

Сейчас полицейские детально выясняют обстоятельства инцидента: устанавливают маршрут движения машины и собирают показания свидетелей. Поиски водителя продолжаются, его местонахождение пока не установлено.

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