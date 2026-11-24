В Красноярском крае суд избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела, связанного с грубыми нарушениями при обращении с биологическими отходами на мясоперерабатывающем предприятии в Зеленогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ргеиональное ГУ МВД России.

По данным следствия, глава мясокомбината договорился с закреплённым за предприятием ветеринарным специалистом о прикрытии незаконных действий: за денежное вознаграждение отходы утилизировались с нарушением норм. Останки животных вывозили и захоранивали в вырытых ямах на близлежащих участках, а стоки производства сливали на почву без какой‑либо очистки.

В ходе проверки правоохранители зафиксировали объём накопленных биологических остатков — он достиг 500 кубических метров.

Кроме того, ветеринарный врач вносил в федеральную систему «Меркурий» заведомо ложные данные об утилизации отходов, маскируя реальную картину. За эти действия, как полагает следствие, он получал деньги от руководителя предприятия.

Предварительно сумма незаконных выплат оценивается минимум в 240 тысяч рублей; сейчас следователи уточняют полный размер вознаграждения и период, в течение которого оно передавалось.

В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статьям о даче и получении взятки (ст. 291 и ст. 290 УК РФ). По решению суда оба фигуранта заключены под стражу — мера пресечения избрана сроком на два месяца.

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