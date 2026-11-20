16-летнюю жительницу Красноярска будут судить за тяжкое травмирование мужчины, которого она ударила ножом после конфликта в автобусе. Об этом 20 ноября сообщила прокуратура Красноярского края. Инцидент произошёл в августе этого года в автобусе № 78.

По данным следствия, студентка распивала спиртное в салоне, а затем выбросила бутылку из окна. На замечание одного из пассажиров девушка отреагировала агрессивно: попыталась ударить сидящего мужчину ногой в лицо. Тот ответил ей тем же — повалил на пол и прижал ногой, после чего вышел на остановке «Кинотеатр „Звёздный“».

Дальше, по версии следствия, студентка пошла следом с желанием отомстить. Она догнала мужчину и ударила его складным ножом в живот. Потерпевший получил тяжёлую травму.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Прокурор утвердил обвинение. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска.

Ножом в ответ на конфликт закончилась и другая история края. В Железногорске полиция возбудила дело против 44-летней женщины, которая нанесла несколько ножевых ранений бывшему партнёру во время застолья.