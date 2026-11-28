Правозащитница Жанна Шмидт, ведущая собственное расследование исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, раскрыла krsk.aif.u юридические последствия, которые могут грозить семье в случае, если их пропажа окажется инсценировкой. По ее мнению, семья, скорее всего, жива.

«Там маленький ребенок. Его найти надо. Поэтому не было доследственной проверки, а дело возбудили сразу по тяжкой статье (об убийстве — ст. 105 УК РФ)», — рассказала правозащитница.

Шмидт пояснила, что в российском законодательстве нет отдельной уголовной статьи за «инсценировку исчезновения», если она не связана с мошенничеством (например, получением страховки или уклонением от службы в армии). Однако, по ее словам, последствия могут быть серьезными в гражданско-правовой и административной плоскостях.

«Прокуратура может подать иск в суд для возмещения убытков спасательным службам, полиции и иным ведомствам на основании ст. 1064 ГК РФ (за причинение вреда) и ст. 15 ГК РФ (возмещение убытков). В сумму иска включаются реальные затраты бюджета: ГСМ, работа спецтехники, авиации, оплата сверхурочных часов и командировочных. А мы знаем, какие масштабные это были поиски. Сумма может получиться очень большой», — объясняет Шмидт.

Если же прокуратура не подаст такой иск, за ложные сведения о себе Усольцевым по ст. 19.13 КоАП РФ грозит лишь штраф в размере 1500 рублей. Однако, как замечает эксперт, уплата этой суммы не исключает возмещения ущерба по гражданскому иску.

Также Жанна Шмидт рассказала, по каким статьям могут судить Усольцевых.