Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту аварии на федеральной трассе Р‑255 «Сибирь», в которой погибли четыре человека.

Напомним, что утром 27 ноября на 1080‑м километре трассы столкнулись рейсовый пассажирский автобус и два грузовика. Автобус следовал по маршруту Канск — Иланский.

На место трагедии выехал прокурор Иланского района, его задача — скоординировать работу правоохранителей и экстренных служб.

Помимо погибших, госпитализированы несколько пострадавших, включая водителя автобуса, который, по предварительной информации, получил тяжёлые травмы. Окончательное число пострадавших пока уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит, как соблюдалось законодательство в сфере безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок и эксплуатации техники. Если найдутся нарушения — примут меры прокурорского реагирования.