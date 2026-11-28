Гражданин Индии приехал в Красноярск на заработки. На родине 25-летний парень работал менеджером в медучреждении, но здесь решил заняться торговлей наркотиками. Свой выбор он объяснил тем, что семье нужны были деньги, а незаконный заработок показался быстрым способом их получить. Об этом рассказали в прокуратуре края.

Молодого человека задержали в Ленинском районе. У иностранца изъяли 12 свёртков с мефедроном, обмотанных синей изолентой. Общий вес партии превысил 23 грамма — это крупный размер. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

Обвиняемый частично признал вину. При избрании меры пресечения он просил не заключать его под стражу: уверял, что не собирается скрываться и хочет вернуться домой. Защитник просил ограничиться запретом определённых действий.

Однако суд эти доводы не убедили: в России у иностранца нет постоянного места жительства, семьи и детей. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы.

Вместо возвращения домой молодой человек отправилася на два месяца в СИЗО. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района.