Жителю краевой столицы компенсируют моральный ущерб за незаконное уголовное преследование — сумма составит 50 тысяч рублей.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Красноярского края, мужчина более девяти месяцев находился под следствием по делу о поджоге автомобиля в сентябре 2023. В его квартире и офисе проходили обыски. У единственного подозреваемого изымали вещи — в том числе телефон, ему проводили смывы с рук. Красноярец прошёл криминалистическую экспертизу и проверку на полиграфе, а в марте 2024 года несколько дней просидел в изоляторе временного содержания, после чего был допрошен и отпущен под обязательство о явке.

В итоге расследование прекратили 1 июля 2024 за отсутствием состава преступления. По словам мужчины постановление ему долгое время не вручали, а узнал он о том, что невиновен, лишь в мае 2025 после подачи жалобы.

Житель краевого центра заявил, что незаконное преследование принесло ему глубокие нравственные страдания, ухудшило здоровье и подкосило репутацию (красноярец занимается тренерской деятельностью). «Моральный ущерб он оценил в пять млн рублей, которые просил взыскать за счёт казны РФ», — рассказали в пресс-службе.



Изучив материалы дела, суд встал на защиту прав гражданина, подтвердив, что государство обязано в полном объёме возмещать вред, причинённый незаконным уголовным преследованием, независимо от вины конкретных должностных лиц. При этом сумма в пять млн была признана чрезмерной — исковые требования удовлетворили частично, взыскав в пользу красноярца 50 тысяч рублей.



Поданная истцом апелляция осталась без удовлетворения.