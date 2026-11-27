Пушистый обитатель красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» активно готовится к зиме — манул Борис заметно прибавил в весе.

По данным последнего взвешивания, которое провели 26 ноября, масса животного достигла 7 килограммов 350 граммов. При этом ещё в начале сентября Борис весил всего 4 килограмма 50 граммов, а за последнюю неделю набрал дополнительно 300 граммов.

Рацион манула сейчас максимально питательный: дважды в день ему дают мышей, мясо, курицу, молоко и перепелиные яйца. Аппетит у Бориса отличный — он охотно съедает всё, что предлагают.

Сотрудники зоопарка шутят, что ещё немного — и манул станет настоящим «меховым шаром с глазами», полностью готовым к холодам.

Специалисты отмечают, что сезон зажировки у манулов обычно завершается к декабрю, но точные сроки зависят от погодных условий. Накопленный жир критически важен для выживания в мороз, а густая зимняя шерсть надёжно защищает зверя от суровых сибирских температур.

Ранее мы сообщали, что появились новые фотографии манула Бориса из «Роева ручья».