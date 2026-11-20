На Красноярском алюминиевом заводе в корпусах электролиза работают 45 мини-погрузчиков Zoomlion, поступивших в 2024 и 2026 годах. Новая техника берёт на себя трудоёмкие операции, которые раньше выполняли вручную, помогает ускорить процессы и снизить нагрузку на окружающую среду.

Повседневная работа электролизников заметно меняется. При производстве алюминия на поверхности электролита образуется твёрдая корка. Раньше её пробивали ломом вручную, теперь эту работу выполняет погрузчик с гидромолотом. Проще стало и с угольной пеной: раньше её собирали в тачку, везли на значительное расстояние и выгружали в мульды, теперь пену собирают в специальные контейнеры, а перемещает их техника. Изменили и работу с сырьём: перед обработкой погрузчик измельчает его и размещает на борт электролизёра, где оно прогревается и избавляется от лишней влаги. После обработки техника помогает протопить сырьё и при помощи фрезы очистить бровку электролизёра. В итоге сотрудникам приходится выполнять меньше операций вручную, а предварительный прогрев делает процесс безопаснее.

Первые 28 машин появились на заводе в 2024 году, ещё 17 поступили в 2026-м. Сейчас вся техника уже работает в корпусах электролиза.

Руководитель направления «Экологическая модернизация» АО «РУСАЛ Красноярск» Константин Панчихин отметил: «Для нас было важно, чтобы новая техника не просто появилась на заводе, а действительно соответствовала условиям работы в корпусах электролиза и требованиям сотрудников. Над этим мы работали не один месяц: вместе с подрядчиком дорабатывали машины, проверяли решения на практике, учитывали замечания и предложения тех, кто работает на них каждый день. Усилили отдельные элементы, установили дополнительные фильтры и систему гидрозамков, которая упрощает работу со сменным оборудованием. Для водителей предусмотрены кондиционеры летом и отопление зимой. В результате сегодня 45 единиц техники уже задействованы в производстве, а отдельные операции выполняются заметно быстрее и с меньшей долей ручного труда. Это помогает и повысить привлекательность профессии металлурга, и снижению воздействия на окружающую среду».