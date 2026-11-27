В красноярском микрорайоне Мичуринский до конца 2026 года появится новый проезд: подрядчик обустроит выезд и пешеходный путь к улице Волжской — покрытие сделают из гравия.

Как сообщают gornovosti.ru, сейчас в районе идёт строительство полноценной дороги, которая свяжет улицы Кутузова и Волжскую, — её планируют сдать в 2027 году. На время работ для жителей организовали временный проезд, но его состояние вызывало серьёзные опасения. После жалоб горожан на место выехали глава Кировского района и городские специалисты.

По итогам проверки подрядчик уже подсыпал проблемные участки временного проезда и убрал опасный строительный мусор. В дальнейшем компания обязана поддерживать полотно в удовлетворительном состоянии.

Помимо этого, в Мичуринском запланировано строительство ещё одного проезда — он соединит улицы Апрельскую и Аральскую.