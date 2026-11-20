Олеся Долгих и Евгений Маташов из Красноярского края вошли в число 60 победителей всероссийского конкурса для педагогов и специалистов спортивной сферы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Олеся Долгих преподаёт русский язык и литературу в лицее № 1 Ачинска. По её словам, стать учителем она мечтала с детства. Сначала хотела работать в начальных классах, но после встречи с преподавателем русского языка решила выбрать другую специализацию.

В конкурсе педагог представила собственную разработку — учебную игру. Участие помогло ей освоить новые инструменты для работы и обменяться опытом с коллегами. Долгих считает, что профессиональное развитие невозможно без творческого подхода и готовности учиться.

Второй победитель из края — Евгений Маташов, инструктор-методист Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спортом он занимается 16 лет. Маташов выполнил норматив кандидата в мастера спорта и стал чемпионом России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В 2024 году он начал профессиональную работу на спортивном объекте «Арена.Север» в Красноярске. Сейчас Маташов организует физкультурные и спортивные мероприятия для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. По его словам, главная ценность спорта — не только медали и рекорды, но и возможность помогать другим становиться сильнее и увереннее.

Всего на два направления конкурса поступило более 35 тысяч заявок. Победителями индивидуальных треков стали 60 человек.

Успехи красноярских спортсменов отмечают и на международном уровне. В ноябре Валентина Рясова вместе с Дмитрием Карпеевым завоевала золото чемпионата мира по мультиспорту в Абу-Даби в смешанной эстафете. Ещё две представительницы края — Светлана Чижикова и Влада Христофорова — также поднялись на пьедестал в своих возрастных категориях.