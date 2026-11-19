Редакция «АиФ на Енисее» вошла в число победителей первого всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». Итоги проекта подвёл Совкомбанк, сообщает krsk.aif.ru. Всего на конкурс поступило 48 заявок из более чем 30 регионов — от Калининграда до Хабаровска.

Экспертный совет выбрал 16 победителей из 13 регионов. Они получат гранты на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Размер поддержки варьируется от 65 до 586 тысяч рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов. Конкурс стартовал в феврале для поддержки региональных редакций и освещения социально значимых тем.

Красноярское издание вошло в пятёрку лидеров и получило дополнительные 25% к базовому гранту. Успех редакции принесли трогательные материал о том, как дружба переросла в настоящую семью и о том, как красноярка поддерживает тех, кто уже начал опускать руки. Жюри также отметило публикации о работе некоммерческих организаций, участвующих в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии добра».

«Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о важном», — отметил директор по внешним связям фонда «Истоки» Артём Минаев, комментируя итоги конкурса.

Победители представляют все федеральные округа: от Дальнего Востока до Северо-Запада. Больше всего лауреатов — из Сибири и Поволжья. Среди них и другие региональные редакции «Аргументов и фактов». Например, сайт «АиФ в Кузбассе» занял первое место и получил право увеличить базовый грант на 125%. В свою очередь, «АиФ в Омске» также вошёл в число победителей с историями о приёмной многодетной маме и мальчике с расстройством аутистического спектра.

Конкурс «Добро звучит громче» Совкомбанк планирует проводить каждые полгода. В перспективе — расширение географии, рост призового фонда и создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности.