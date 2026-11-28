Метель, гололедица и сильный юго-западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду ожидаются в центральных и южных округах Красноярского края в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

В субботу, 28 ноября, в Красноярске будет облачно, с прояснениями. Также пойдет небольшой мокрый снег. Дневная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, а на дорогах региона сохранится гололедица.

Снег и метель придут в краевой центр в ночь на воскресенье, 29 ноября. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду, а ночная температура опустится до -5…-7 градусов. Днем в городе столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов.

В понедельник, 30 ноября, в Красноярске станет еще холоднее. Ночью синоптики обещают от -8 до -10 градусов, а в дневное время температура составит от -5 до -7 градусов.