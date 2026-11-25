Вечером 24 ноября небо над Ванаварой озарилось необычным свечением: местные жители заметили в атмосфере загадочный светящийся объект. По словам очевидцев, он был похож на гигантскую медузу или мерцающее облако, зависшее низко над горизонтом.

Разгадку феномена предоставил руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков. Эксперт подтвердил gnkk.ru: наблюдаемое явление — так называемая «медуза», оптический эффект, возникающий при запуске ракеты. Его причина — в особенностях освещения: на большой высоте выхлопные газы ракеты попадают под солнечные лучи, хотя на земле уже наступают сумерки. Из‑за этого расширяющийся шлейф газов ярко светится и формирует причудливый силуэт, хорошо различимый на тёмном небе.

Время появления «медузы» совпало с пуском ракеты‑носителя «Союз‑2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС‑36». Старт прошёл 24 ноября в 13:17 по московскому времени (17:17 по красноярскому) с 31‑й площадки космодрома Байконур. Аппарат отправился к Международной космической станции.

На борту «Прогресса МС‑36» — свыше 2,4 тонны грузов. В перечень поставок входят: 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 51 кг кислорода, 261 кг продуктов, а также медикаменты, средства гигиены и оборудование для научных работ. Планируемая дата стыковки «Прогресса МС‑36» с МКС — 26 ноября.