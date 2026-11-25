В Канской межрайонной больнице провели первую высокотехнологичную нейрохирургическую операцию — врачи успешно удалили межпозвонковую грыжу. Это событие стало важным шагом в развитии доступной медпомощи для жителей города и прилегающих территорий. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ключевую роль в запуске нового направления сыграли специалисты Красноярской краевой клинической больницы. Операцию провели совместно с местными медиками под руководством заведующего нейрохирургическим отделением № 2 ККБ Антона Ботова. Важным фактором развития нейрохирургической помощи в Канске стало появление в штате больницы молодого нейрохирурга Егора Афанасьева — он прошёл ординатуру в краевой клинике, а подготовка к первой операции заняла два месяца.

Антон Ботов отметил, что первое вмешательство позволило детально отработать взаимодействие всей команды — от хирургов до анестезиологов и операционных сестёр. Поскольку для канских специалистов это новый вид операций, особое внимание уделялось обсуждению всех нюансов. Сейчас Егор Афанасьев уже ведёт отбор пациентов для плановых операций.

Сам врач подчёркивает, что обмен опытом с ведущими экспертами края — ключевое условие для оказания высокотехнологичной помощи на базе межрайонной больницы. Он выразил надежду на дальнейшее развитие такой практики.

Пациентка перенесла операцию успешно: её состояние стабильно, болевой синдром заметно ослаб. Впереди — этап восстановления и реабилитации.

Инициатива по организации выездов мультидисциплинарных бригад из краевых клиник реализуется по предложению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Её цель — приблизить сложные виды медпомощи к жителям отдалённых территорий: это сокращает сроки ожидания операций и избавляет пациентов от необходимости ехать в краевой центр, что особенно важно при серьёзных диагнозах.

Главный врач Канской межрайонной больницы Ольга Барболина заявила, что проект будет развиваться: уже показали эффективность выездные бригады травматологов и нейрохирургов, а в перспективе планируется привлечение специалистов и других узких профилей.

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