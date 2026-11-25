В Красноярске проходит очный этап проекта «Старт в профессию» от Движения Первых: школьники, заинтересованные в промышленно‑производственной сфере, знакомятся с реальным производством и карьерными перспективами. На встречу с подростками приехали молодые специалисты РУСАЛа — они показали ребятам, как устроена работа в отрасли и какие профессии востребованы на предприятиях компании.

Участниками этапа стали ребята 12–16 лет со всего Красноярского края: все они предварительно прошли отбор, выбрали направление и выполнили специальные задания. Очные мероприятия идут с 24 по 26 ноября. Проект охватывает три трека — промышленно‑производственный, культура и туризм.

Знакомство с индустрией начали с самого простого: подростки узнали, насколько широко алюминий применяется в повседневной жизни. Этот металл есть в смартфонах, велосипедах, автомобилях, самолётах, а также в городских конструкциях — например, в элементах пешеходных мостов Красноярска. Представители РУСАЛа наглядно показали, как продукт их производства окружает нас каждый день.

Далее разговор перешёл на производственный процесс и рабочие специальности. Школьникам рассказали, как получают металл и чем занимаются сотрудники КрАЗа: электролизники, литейщики, лаборанты — каждая профессия играет свою роль в технологической цепочке.

Отдельный блок посвятили траектории входа в профессию. Эксперты компании отметили, что путь в отрасль можно начать ещё до поступления в вуз — через колледжи, профильные олимпиады и отраслевые проекты. В качестве примера привели Всероссийскую олимпиаду «13‑й элемент. ALхимия будущего»: она объединяет задачи по математике, физике, химии и информатике, а по содержанию приближена к реальным производственным кейсам компании.

Завершился день интерактивным форматом — металлургическим квизом. Участники отвечали на вопросы о производстве, алюминии и работе предприятия, а победители получили памятные подарки.