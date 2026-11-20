В Саяно-Шушенском заповеднике медведь устроил необычную встречу с автоматическим фоторегистратором. Косолапый подошёл к камере, обнюхал её и подышал прямо в объектив — от этого тот запотел. Видео опубликовала объединённая дирекция заповедника и национального парка «Шушенский бор».

После знакомства с техникой зверь неторопливо направился в кусты, переваливаясь с боку на бок. В заповеднике с юмором прокомментировали встречу: «Псс... Вы меня здесь не видели, договорились?»

Автоматические фоторегистраторы помогают сотрудникам заповедных территорий наблюдать за животными и фиксировать эпизоды их жизни без непосредственного присутствия человека.

В Красноярском крае фотоловушки также помогают следить за редкими хищниками. Например, в Саяно-Шушенском заповеднике камеры фиксируют следы пребывания манулов. О жизни этих скрытных кошек и поисках пары для манула Бориса, который живёт в красноярском парке «Роев ручей», мы рассказывали в отдельном материале.