В Абанском округе Красноярского края завершили ремонт двух дорог общей протяжённостью 12,4 км. Работы провели на трассах Абан — Быстровка и Березовка — Архангельское. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

На дороге Абан — Быстровка обновили два участка: с 16-го по 20-й км между сёлами Никольск и Самойловка, а также с 24-го по 26-й км на выезде из Самойловки. В прошлом сезоне дорожники уже ремонтировали эту трассу на отрезках с 3-го по 7-й и с 11-го по 13-й км.

Подрядчик отсыпал покрытие щебёночно-песочной смесью, восстановил примыкания и обочины, расчистил кюветы. Кроме того, на дороге установили новое барьерное ограждение и дорожные знаки.

На трассе Березовка — Архангельское привели в порядок первые шесть километров на выезде из села Березовка. Ремонт этого участка начался в 2025 году и завершился в текущем сезоне.

Дорога Абан — Быстровка имеет особое значение для местных жителей: она остаётся единственным маршрутом, связывающим сёла и деревни с окружным центром — посёлком Абан. По трассе также перевозят грузы лесозаготовительные и сельскохозяйственные предприятия. Дорога Березовка — Архангельское соединяет трассы Абан — Дзержинское и Канск — Тасеево — Устье.

Ещё один дорожный объект в округе — участок трассы Канск — Абан — Богучаны возле посёлка Вознесенка. Здесь проводят капитальный ремонт: вместо щебёночного покрытия укладывают асфальтобетон, устраняют пучины и очищают кюветы. В этом сезоне обновили 3,3 км дороги. Работы рассчитаны на два года и должны завершиться в 2027 году.

В Красноярском крае продолжают поэтапно приводить в порядок региональные трассы. Так, 18 ноября завершился ремонт участка дороги Большая Мурта — Юксеево в Большемуртинско-Сухобузимском округе. Дорожники обновили покрытие на отрезке с 22-го по 26-й км, укрепили обочины, расчистили кюветы и установили новое ограждение.