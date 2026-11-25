В Курагинском округе вскрылся грубый факт нарушения правил обращения с биологическими отходами. Останки животных закапывали рядом с цехами. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как рассказали в ведомстве, на территории АО «Березовское» вместо законной утилизации павших животных их останки складировали и закапывали в непосредственной близости от производственных корпусов. В руководстве предприятия такой подход считали более бюджетным, однако он несёт серьёзную угрозу экологии.

По действующим нормативам, утилизация биологических отходов строго регламентирована: допускается только кремация либо захоронение в специально оборудованных местах. Размещение останков в земле рядом с объектами производства категорически запрещено — это чревато загрязнением почвы и распространением опасных факторов в окружающей среде.

Нарушения выявили в ходе совместной проверки прокуратуры Курагинского района и Россельхознадзора. Специалисты подтвердили, что на предприятии не соблюдались обязательные ветеринарно‑санитарные требования.

По итогам проверки в отношении генерального директора АО «Березовское» возбуждено административное дело. По решению Россельхознадзора руководителю назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление с требованием немедленно прекратить нарушения и организовать обращение с биологическими отходами в полном соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали, что около 500 кубов останков животных нашли на мясокомбинате в Зеленогорске.