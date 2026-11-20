В АО «Транснефть – Западная Сибирь» прошли первые корпоративные киберспортивные соревнования, организованные Советом молодежи предприятия. В них приняли участие работники подразделений Красноярского филиала и студенты двух краевых партнерских вузов – Сибирского федерального университета (СФУ) и Сибирского государственного университета науки и технологий им. Решетнева (СибГУ).

В общей сложности турнир объединил 30 киберспортсменов из шести команд, которые соревновались между собой за победу в компьютерной игре в жанре многопользовательского тактического шутера. В ходе турнира участники продемонстрировали слаженность и точность действий, скорость реакции, стрессоустойчивость и умение быстро принимать решения.

По итогам соревнований победу одержала команда студентов СибГУ, второе и третье места распределились между коллективами подразделений Красноярского филиала предприятия.

«Сегодня киберспорт становится неотъемлемой частью современной молодежной культуры, объединяя технологии, интеллект, стратегическое мышление и командную работу. Для нас важно поддерживать подобные инициативы и выстраивать прочные связи со студенческим сообществом. Турнир стал отличной площадкой для укрепления дружеских контактов с вузами. Кроме того, соревнования помогли выявить талантливых игроков среди наших работников, которые смогут представлять филиал на более высоком корпоративном уровне», – подчеркнул заместитель начальника по персоналу и общим вопросам Красноярского филиала прредприятия Владимир Сиротский.

Участники оценили высокий уровень организации турнира и предложили в будущем провести подобные соревнования и по другим киберспортивным дисциплинам.